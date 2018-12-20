Новый год 2019: топ-5 горячих блюд на новогодний стол [ Редактировать ]
Горячие блюда - один из главных пунктов новогоднего меню. Но наступающий Новый год 2019 - это год Желтой Земляной Свиньи, поэтому на праздничном столе нежелательны блюда из свинины. Несколько рецептов публикует "Сегодня".
Рулетики из телятины
Ингредиенты:
телятина - 800 г
лук красный - 1 шт.
изюм - 2 горсти
сыр козий твердый - 70 г
кедровые орехи - 1 горсть
чеснок - 1 зубчик
оливковое масло - 4 ст. л.
домашние панировочные сухари - 2 ст. л.
лавровый лист - 5 шт.
перец черный свежемолотый - 1 щепотка
соль морская - 1 щепотка
Рецепт приготовления:
Деревянные шпажки предварительно замочить в холодной воде на 30‒40 минут.
Красный лук и чеснок почистить и мелко порубить. Сыр натереть на мелкой терке.
Разогреть в сковороде 2 ст. ложки оливкового масла и обжарить лук и чеснок.
Изюм и кедровые орехи выложить к луку с чесноком, все перемешать и еще немного обжарить.
Добавить домашние сухари, все перемешать и выложить в другую посуду.
Добавить к изюму с орехами и луком сыр, все перемешать.
Телятину, удалив пленки, нарезать тонкими кусками, отбить, посолить и поперчить, затем выложить на край каждой отбивной понемногу начинки и свернуть рулетиками.
Сложить вместе два рулетика, вставив между ними лавровый лист, и проткнуть посередине шпажкой.
Сбрызнуть рулеты со всех сторон оставшимся оливковым маслом и обжарить на разогретой сковороде гриль до готовности. Затем запечь 15 минут в духовке при 190 °C.
Готовому мясу дать немного отдохнуть на теплой тарелке и подавать.
Курица в медовой глазури с морковью
Ингредиенты:
2 пучка молодой моркови
целая курица весом около 1,8 кг
1 лимон
1 головка чеснока
1 ст.л. семян кумина
1 ст.л. жидкого меда
85 г размягченного сливочного масла
1 пучок петрушки
лавровый лист
Рецепт приготовления:
Разогреть духовку до 200 С.
Морковь почистить и срезать ботву. Уложить в подходящую форму.
Разрезать лимон пополам и выдавить немного сока на морковь. Раздавить 2 зубчика чеснока в чеснокодавке, посыпать им морковь. Добавить кумин, мед и половину масла. Хорошо поперчить и немного посолить.
Отделить листья петрушки от стеблей, листья отложить в сторону. Стебли петрушки, половинки лимона и оставшийся чеснок уложить внутрь курицы и приправить солью и перцем по вкусу.
Выложить курицу на морковь и смазать оставшимся маслом.
Поставить форму в духовку и готовить около 30 минут, пока не начнет образовываться румяная корочка. Вынуть форму, приподнять курицу, тщательно перемешать морковь и отправить форму в духовку еще на 40-50 минут, до готовности.
Подавать курицу, посыпав мелко нарезанной петрушкой.
Говяжьи ребрышки с клюквой и вином
Ингредиенты:
оливковое масло - 5 столовых ложек
говяжьи ребра, порезанные на кусочки по 5-7 см - 1.5 кг
соль, перец
лук, порезанный на несколько частей - 1 большой
тимьян - 10 веточек
чеснок, очищенный и раздавленный ножом - 3 зубчика
мука - 1/4 чашки
натуральный клюквенный сок без сахара - 2 чашки
магазинный клюквенный сок с сахаром - 1 чашка
кленовый сироп или мед - 2 чайные ложки
сухое красное вино (Мерло) - 1 чашка
Рецепт приготовления:
Разогреть духовку до 180 С.
Большую толстостенную кастрюлю с крышкой, пригодную для духовки, поставить на средний огонь. Нагреть в ней 2 столовые ложки масла.
Мясо посолить, поперчить и порциями обжарить со всех сторон до появления корочки. Переложить на тарелку.
Когда вся говядина будет обжарена, слить жир из кастрюли и вернуть ее на плиту.
Добавить оставшееся оливковое масло, лук, чеснок и тимьян. Готовить на среднем огне около 5 минут, пока лук не станет мягким.
Добавить муку и перемешать. Влить все жидкие ингредиенты и кленовый сироп, перемешать.
Довести до кипения, положить в кастрюлю ребра, накрыть крышкой и поставить в духовку тушиться на 2-3 часа. Когда мясо станет очень мягким, переложить его из кастрюли на блюдо.
Получившийся соус процедить в миску, дать постоять несколько минут и снять лишний жир.
Вернуть соус в кастрюлю, поставить на огонь, довести до кипения и варить около 10 минут, пока он немного не выпарится и загустеет. Процедить соус.
Полить клюквенным соусом запеченные ребрышки и подавать.
Совет: клюквенный сок в рецепте вы можете заменить гранатовым или вишневым.
Тушеный кролик с томатами и маслинами
Ингредиенты:
500 г мяса кролика
150 мл белого сухого вина
6 шт. помидоров черри
2-3 веточки розмарина
10-12 шт. маслин
2 зубчика чеснока
1 ст.л. муки
2 ст.л. оливкового масла
соль, перец по вкусу
Рецепт приготовления:
Мясо кролика помыть, обсушить бумажным полотенцем, приправить солью и перцем.
На сковороде обжарить половину розмарина и 1 зубчик чеснока до румяного цвета. Убрать розмарин и чеснок.
Мясо обвалять в муке и обжарить на сильном огне с двух сторон до образования румяной корочки, после чего переложить в форму для запекания.
К кролику добавить мелко порезанный зубчик чеснока, свежую веточку розмарина, маслины и помидоры черри, разрезанные на четыре части.
Влить вино, накрыть крышкой и тушить в духовке в течение 40-50 минут при температуре 180 градусов.
Запеченная утка в духовке
Ингредиенты:
тушка утки весом 2-2.5 кг
1 стакан сушеных яблок
1 стакан чернослива без косточек
6 лимонов
6 апельсинов
1 ст.л. крупной соли
щепотка мускатного ореха
8 горошин черного перца
2 горошины душистого перца
Рецепт приготовления:
Чернослив помыть и залить теплой водой на полчаса. Обсушить.
Яблоки залить кипятком на 30 минут, затем слить жидкость и перемешать с черносливом.
Лимоны и апельсины помыть, выжать сок.
Залить промытую тушку утки цитрусовым соком на полчаса, обсушить.
Измельчить в ступке черный и душистый перец, перемешать с солью и мускатным орехом. Натереть тушку внутри и снаружи.
Начинить брюшко утки сухофруктами и зашить кулинарной нитью.
Выложить птицу на глубокий противень спинкой вверх, влить полстакана воды.
Отправить в разогретую до 180°С духовку на 2 часа. Через 45 минут утку перевернуть и полить выделившимся соком. Запекать еще 45 минут и снова перевернуть. Готовить еще 20 минут. Проколоть ножку деревянной шпажкой: если выделяется прозрачный сок, утка готова.
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