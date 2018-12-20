Горячие блюда - один из главных пунктов новогоднего меню. Но наступающий Новый год 2019 - это год Желтой Земляной Свиньи, поэтому на праздничном столе нежелательны блюда из свинины. Несколько рецептов публикует "Сегодня".

Рулетики из телятины

Ингредиенты:

телятина - 800 г

лук красный - 1 шт.

изюм - 2 горсти

сыр козий твердый - 70 г

кедровые орехи - 1 горсть

чеснок - 1 зубчик

оливковое масло - 4 ст. л.

домашние панировочные сухари - 2 ст. л.

лавровый лист - 5 шт.

перец черный свежемолотый - 1 щепотка

соль морская - 1 щепотка

Рецепт приготовления:

Деревянные шпажки предварительно замочить в холодной воде на 30‒40 минут.

Красный лук и чеснок почистить и мелко порубить. Сыр натереть на мелкой терке.

Разогреть в сковороде 2 ст. ложки оливкового масла и обжарить лук и чеснок.

Изюм и кедровые орехи выложить к луку с чесноком, все перемешать и еще немного обжарить.

Добавить домашние сухари, все перемешать и выложить в другую посуду.

Добавить к изюму с орехами и луком сыр, все перемешать.

Телятину, удалив пленки, нарезать тонкими кусками, отбить, посолить и поперчить, затем выложить на край каждой отбивной понемногу начинки и свернуть рулетиками.

Сложить вместе два рулетика, вставив между ними лавровый лист, и проткнуть посередине шпажкой.

Сбрызнуть рулеты со всех сторон оставшимся оливковым маслом и обжарить на разогретой сковороде гриль до готовности. Затем запечь 15 минут в духовке при 190 °C.

Готовому мясу дать немного отдохнуть на теплой тарелке и подавать.

Курица в медовой глазури с морковью

Ингредиенты:

2 пучка молодой моркови

целая курица весом около 1,8 кг

1 лимон

1 головка чеснока

1 ст.л. семян кумина

1 ст.л. жидкого меда

85 г размягченного сливочного масла

1 пучок петрушки

лавровый лист

Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 200 С.

Морковь почистить и срезать ботву. Уложить в подходящую форму.

Разрезать лимон пополам и выдавить немного сока на морковь. Раздавить 2 зубчика чеснока в чеснокодавке, посыпать им морковь. Добавить кумин, мед и половину масла. Хорошо поперчить и немного посолить.

Отделить листья петрушки от стеблей, листья отложить в сторону. Стебли петрушки, половинки лимона и оставшийся чеснок уложить внутрь курицы и приправить солью и перцем по вкусу.

Выложить курицу на морковь и смазать оставшимся маслом.

Поставить форму в духовку и готовить около 30 минут, пока не начнет образовываться румяная корочка. Вынуть форму, приподнять курицу, тщательно перемешать морковь и отправить форму в духовку еще на 40-50 минут, до готовности.

Подавать курицу, посыпав мелко нарезанной петрушкой.

Говяжьи ребрышки с клюквой и вином

Ингредиенты:

оливковое масло - 5 столовых ложек

говяжьи ребра, порезанные на кусочки по 5-7 см - 1.5 кг

соль, перец

лук, порезанный на несколько частей - 1 большой

тимьян - 10 веточек

чеснок, очищенный и раздавленный ножом - 3 зубчика

мука - 1/4 чашки

натуральный клюквенный сок без сахара - 2 чашки

магазинный клюквенный сок с сахаром - 1 чашка

кленовый сироп или мед - 2 чайные ложки

сухое красное вино (Мерло) - 1 чашка

Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 180 С.

Большую толстостенную кастрюлю с крышкой, пригодную для духовки, поставить на средний огонь. Нагреть в ней 2 столовые ложки масла.

Мясо посолить, поперчить и порциями обжарить со всех сторон до появления корочки. Переложить на тарелку.

Когда вся говядина будет обжарена, слить жир из кастрюли и вернуть ее на плиту.

Добавить оставшееся оливковое масло, лук, чеснок и тимьян. Готовить на среднем огне около 5 минут, пока лук не станет мягким.

Добавить муку и перемешать. Влить все жидкие ингредиенты и кленовый сироп, перемешать.

Довести до кипения, положить в кастрюлю ребра, накрыть крышкой и поставить в духовку тушиться на 2-3 часа. Когда мясо станет очень мягким, переложить его из кастрюли на блюдо.

Получившийся соус процедить в миску, дать постоять несколько минут и снять лишний жир.

Вернуть соус в кастрюлю, поставить на огонь, довести до кипения и варить около 10 минут, пока он немного не выпарится и загустеет. Процедить соус.

Полить клюквенным соусом запеченные ребрышки и подавать.

Совет: клюквенный сок в рецепте вы можете заменить гранатовым или вишневым.

Тушеный кролик с томатами и маслинами

Ингредиенты:

500 г мяса кролика

150 мл белого сухого вина

6 шт. помидоров черри

2-3 веточки розмарина

10-12 шт. маслин

2 зубчика чеснока

1 ст.л. муки

2 ст.л. оливкового масла

соль, перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Мясо кролика помыть, обсушить бумажным полотенцем, приправить солью и перцем.

На сковороде обжарить половину розмарина и 1 зубчик чеснока до румяного цвета. Убрать розмарин и чеснок.

Мясо обвалять в муке и обжарить на сильном огне с двух сторон до образования румяной корочки, после чего переложить в форму для запекания.

К кролику добавить мелко порезанный зубчик чеснока, свежую веточку розмарина, маслины и помидоры черри, разрезанные на четыре части.

Влить вино, накрыть крышкой и тушить в духовке в течение 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Запеченная утка в духовке

Ингредиенты:

тушка утки весом 2-2.5 кг

1 стакан сушеных яблок

1 стакан чернослива без косточек

6 лимонов

6 апельсинов

1 ст.л. крупной соли

щепотка мускатного ореха

8 горошин черного перца

2 горошины душистого перца

Рецепт приготовления:

Чернослив помыть и залить теплой водой на полчаса. Обсушить.

Яблоки залить кипятком на 30 минут, затем слить жидкость и перемешать с черносливом.

Лимоны и апельсины помыть, выжать сок.

Залить промытую тушку утки цитрусовым соком на полчаса, обсушить.

Измельчить в ступке черный и душистый перец, перемешать с солью и мускатным орехом. Натереть тушку внутри и снаружи.

Начинить брюшко утки сухофруктами и зашить кулинарной нитью.

Выложить птицу на глубокий противень спинкой вверх, влить полстакана воды.

Отправить в разогретую до 180°С духовку на 2 часа. Через 45 минут утку перевернуть и полить выделившимся соком. Запекать еще 45 минут и снова перевернуть. Готовить еще 20 минут. Проколоть ножку деревянной шпажкой: если выделяется прозрачный сок, утка готова.

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