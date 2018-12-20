Підозрювані можуть сісти за ґрати на 10 років

У Литві затримали підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Серед них - відоміполітичні діячі, зокрема, лідер однієї з прорадянських молодіжних організацій Валерій Іванов.

Слідство вважає, що вони виконували завдання російської розвідки і намагалися впливати на політичні процеси у країні. Під час трусу вилучили велику кількість носіїв інформації.

Підозрювані можуть сісти за ґрати на 10 років.