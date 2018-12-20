У Литві затримали шпигунів російської розвідки [ Редактировать ]
У Литві затримали підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Серед них - відоміполітичні діячі, зокрема, лідер однієї з прорадянських молодіжних організацій Валерій Іванов.
Слідство вважає, що вони виконували завдання російської розвідки і намагалися впливати на політичні процеси у країні. Під час трусу вилучили велику кількість носіїв інформації.
Підозрювані можуть сісти за ґрати на 10 років.
по теме
У Литві затримали підозрюваних у шпигунстві на користь Росії
У Литві затримали підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Серед них - відомі в країні політичні діячі, зокрема, лідер однієї з прорадянських молодіжних організацій Валерій Іванов
США запровадили нові санкції проти Росії
США запровадили нові санкції проти Росії. Міністерство фінансів обмежило грошові операції 18 фізичних і чотирьох юридичних осіб, чия діяльність була пов'язана з гібридною агресією Москви проти інших країн
В Германии назвали условия для строительства "Северного потока-2"
Одним из условий является сохранение транзита газа через Украину
Украина и Россия проведут переговоры о транзите газа
Еврокомиссия пригласила Украину и Россию на переговоры по транзиту газа
Против России ввели санкции: реакция Порошенко
Следующим шагом должно стать введение нового пакета санкций