Исследование ученых из Йельского университета, о котором пишет журнал "Proceedings of the National Academy of Sciences", свидетельствует: сахар негативно влияет на развитие в кишечнике важных бактерий, лишая их возможности расти размножаться. Эти бактерии участвуют в процессах пищеварения и метаболизма жиров - благодаря им, например, человек не толстеет, сообщает healthinfo.ua.



Довольно долго ученые полагали, что сахар при поступлении в организм не доходит до кишечника. Авторы новой работы доказывают: сахар вполне способен добираться до толстой кишки, где существует микроорбита - бактериальное сообщество, играющее важную роль в поддержании здоровья человека, а также его телесной массы.



Ученые изучили влияние высокого употребления сахарозы у мышей. Они обнаружили, что компоненты сахарозы, фруктоза и глюкоза, лишают активности белок Roc, который необходим для размножения в кишечнике бактерии вида thetaiotaomicron (грамотрицательная анаэробная палочковидная бактерия). Оказалось, что глюкоза и фруктоза взаимодействуют с лидерной РНК, кодирующей этот белок, и таким образом подавляют его экспрессию.



Специалисты подчеркивают: баланс бактерий в кишечнике человека чрезвычайно важен для организма, ведь именно кишечные бактерии участвуют в расщеплении белков, углеводов и жиров, а микробиота регулирует некоторые процессы жирового обмена. Способность простого сахара лишать кишечник столь нужных здоровью бактерий является удручающим фактором, если учесть, в каком большом количестве он поедается современными людьми, отмечают авторы проекта.



"Бактерии Bacteroides thetaiotaomicron типичны для здорового кишечника и специализируются на переработке длинных сложных полисахаридов, недоступных для переваривания хозяином. Простые сахара могут повлиять на микробиом кишечника - наше исследование показало это на примере данной бактерии", - заявили исследователи в статье.

