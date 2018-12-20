Каждый хотя бы раз слышал примету о том, что выйдя из дома, нельзя возвращаться за чем-либо. В народе этому есть пояснение. Об этом пишет Оmkling.

Оказывается, когда вы возвращаетесь, вы таким образом меняете характер вашего движения, с положительного на отрицательный.

Чтобы изменить ваш настрой и придать движению снова верное направление, как только будете выходить из дома после "нежелательного" возвращения, следует посмотреть в зеркало.

С помощью зеркала вы меняете направление вашего движения на противоположное. Отражаясь, вы снова идете по ранее запланированному маршруту. Теперь все снова в порядке и можно не волноваться.

Кроме того, каждый сталкивается с тем, что ни с того, ни с сего начинает дергаться глаз. Смотрите, что значит эта примета.