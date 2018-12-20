Болезнь Стивена Хокинга научились лечить [ Редактировать ]
Канадские ученые нашли препарат, который замедляет развитие бокового амиотрофического склероза. Болезнь Лу Герига широко известна благодаря одному из самых известных физиков современности - Стивену Хокингу.
Препарат телбивудином, разработанный Альбертском университете, действует на фермент SOD1, который у 20 процентов больных наследственной формой амиотрофического склероза функционирует неправильно.
Телбивудин уже используется как противовирусное средство для борьбы с гепатитом В. Доказано, что этот препарат безопасен для пациентов, и более чем вероятно, что его одобрят для нового клинического применения.
Боковой амиотрофический склероз - неизлечимое нейродегенеративное заболевание, при котором происходит поражение нервных клеток моторной коры головного мозга и двигательных нейронов. В результате возникает паралич и развивается атрофия мышц. Больные умирают от инфекции дыхательных путей или прекращения функционирования дыхательной мускулатуры.
Ранее в Калифорнии испытали новую вакцину от ВИЧ.
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