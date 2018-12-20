Також у законопроекті пропонують збільшити постачання Україні летальної зброї

У США пропонують провести міжнародну морську операцію проти Росії в Чорному морі. Такий законопроект сенатори внесли на розгляд верхньої палати парламенту.

Сполучені Штати закликають союзників оперативно відповісти на агресію Кремля "сильними та рішучими діями" в Керченській протоці, щоб забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі.

Також у законопроекті пропонують збільшити постачання Україні летальної зброї.