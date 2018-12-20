Сенатори США закликали провести міжнародну морську операцію проти Росії [ Редактировать ]
У США пропонують провести міжнародну морську операцію проти Росії в Чорному морі. Такий законопроект сенатори внесли на розгляд верхньої палати парламенту.
Сполучені Штати закликають союзників оперативно відповісти на агресію Кремля "сильними та рішучими діями" в Керченській протоці, щоб забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі.
Також у законопроекті пропонують збільшити постачання Україні летальної зброї.
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