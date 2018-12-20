До Нового года остались считанные дни, а это означает, что впереди украинцев ожидает приятное времяпровождение: рождественские ярмарки, встречи с друзьями и близкими и прочее.

Практически в каждом уголке мира уже установили новогоднюю елку, украшенную яркими игрушками и герляндами.

Давайте же посмотрим, как украсили рождественское дерево в разных городах Украины. К слову, новогоднюю елку в Киеве признали самой красивой в Европе. Настоящее дерево, высота которого в этом году составила 27 метров, а вместе с верхушкой - все 29, украшено тремя с половиной тысячами игрушек, изготовленных по спецзаказу.

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