З мораторієм на продаж сільськогосподарської землі депутати зрештою таки визначилися. Продовжили чи скасували? Результат голосування на вечірньому засіданні - дізнаємося від Ксенії Барвівненко.

15 законопроектів про мораторій на продаж землі. Питання про яке говорили усі пленарні тижні цієї сесії поставили на розгляд лише в четвер увечері. У парламенті думки різняться, щоправда більшість таких розділяє позицію опозиційних сил: дозволяти продаж землі не можна, в теперішній економічній ситуації.

"Наша группа - "Опозиційна платформа - За життя". Ми підтримуємо, більш того один із авторів - наш коллега. Ми вважаемо що мораторій повинен бути, тому що люди не готові до продажу землі, люди не готові втратити свої земельні ділянки. І саме головне, що в наслідок того, що впала національна валюта, щоб не сталося так що прийдуть велики агрохолдінги, скуплять землю а фермери залишаться без своеї землі, без своїх робочих місць", - говорить Юрий Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

"Если мы сегодня вот этой группе людей, на скопленные ими деньги дадим ворзможность скупить землю украинскую, ни у одного украинца не останется места куда даже с ребенком ступить. Самое последнее - это продажа земли. Рубеж, за которым дальше уже нет ничего. Но если будет проголосована продаже земли - я первый призову всех членов политсилы выйти на улиці. Это значит, что мало и нас что решили продать как рабов, так еще и землю", - говорить Вадим Рабинович, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя" .

А в "Батьківщині" вважають, що в країні де частина територій окуповані, дозвіл на продаж землі спровокує узаконення окупації

"Не забувайте що розпродаж с/х землі, в той час коли окуповані Донецька, Луганська, крим говорить про те що ви легально даете право по-суті привласнити українську землю, абсолютно на законних, визначених цім праламентом підставах. Я прошу вас до тих пір, поки ми не заправадимо нормальні фермерськи господарства, сімейні ферми. Поки ми не поставимо с/х землю, в ту стратегію, в якій живуть всі аграрні держави, ви не маете право легалізувати корупційну систему яка ж з землею", - говорить Юлія Тімошенко, народний депутат, фракція "Батьківщіна".

Серед 15 законопроектів були пропозиції і скасувати мораторій. За словами авторів цих пропозицій, поки не буде створений ринок землі продати її ніхто не зможе.

"Всіх закликаю до того щоб ми проголосували проти продовження мораторію. Це не запускає ринок землі, а знімає з нас психологічний барьер, що українцю щось заборонено, навпаки ми повинні сприяти тому що українцю, було дозволено в своїй Богом данній землі мати права та можливості, дякую вам, смерть мораторію", - говорить Олексій Мушак, народний депутат, фракція БПП.

Та все ж 231 за і парламент продовжив мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Заборону продовжили до першого січня 2020 року.