США закликали провести міжнародну морську операцію проти Росії [ Редактировать ]
У США пропонують провести міжнародну морську операцію проти Росії в Чорному морі. Такий законопроект сенатори внесли на розгляд верхньої палати парламенту.
Сполучені Штати закликають созників оперативно відповісти на агресію Кремля "сильними і рішучими діями" у Керченській протоці, щоб забезпечити свободу судноплавства.
Також у законопроекті пропонують збільшити постачання Україні летальної зброї.
по теме
Дональд Трамп здивував США виведенням армії із Сирії
Час додому. Лічені хвилини залишаються до моменту, коли Сирію мають покинути всі американські дипломати. На їхню евакуацію Дональд Трамп дав лише добу
Резолюція Генасамблеї ООН: Україна отримала козир у міжнародних судах
Світ підтримав Україну. Генасамблея ООН - ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму, Азовського та Чорного морів. Її співавторами стали одразу 40 країн
У США закликали Росію повернути Україні кораблі та моряків
Зустріч лідерів США та Росії не відбудеться, доки Москва не поверне українські кораблі та моряків. Про таке заявив радник американського президента з нацбезпеки Джон Болтон
У США підготували резолюцію по "Північному Потоку"
В американському конгресі напередодні затвердили резолюцію щодо протидії другому "Північному потоку". Проголосували одностайно. Що в ній записано і які ще кроки готують конгресмени?
США засуджують дії Росії в Азовському Морі - Петро Порошенко
Президент України Петро Порошенко та сенатор США Рональд Джонсон обговорили ситуацію на Донбасі та в Азовському морі