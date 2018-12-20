Кабмін виділив мільярд гривень на будівництво корпусів "Охматдиту" - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Лікарня "Охматдит"має бути добудована у 2019 році. Про це сьогодні заявив Володимир Гройсман під час робочої наради з керівництвом МОЗу та представниками Мінфіну й Мінекономіки.
Нагадаю, будівництво лікарні розпочалось ще у 2011, проте було зупинене аж до 2016. Лікарня цьогоріч перший комплекс був уже повністю оснащений.
На черзі добудова другого, де працюватимуть 40 відділень - зокрема, центр дитячої гематології, онкології й трансплантації кісткового мозку. На будівництво уряд виділив один мільярд гривень.
"Ми заклалали кошти в бюджет 2019 року, зараз нам потрібно, щоби вся організаційна модель, продовження будівництва, коплектація лікарні - була пропрацьована. Сьогодні у нас грудень 2018 року, а я хочу, щоб до першого січня 2020 року лікарня була повністю побудована, добудована і все було так як належить для того, щоби якісно лікувати дітей. ми здали першу частину це 23 тисячі квадратних метрів з відповідним обладнанням, зараз дві інші частини маємо завершити", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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