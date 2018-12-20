Сирію сьогодні повинен покинути останній співробітник Держдепартаменту США. На їх евакуацію Дональд Трамп дав лише добу. Слідом за дипломатами будуть виводити американських військових. Коли останній солдат залишить країну? Дмитро Анопченко розбирався у всьому в Вашингтоні.

Американську кампанію в Сирії почав ще Барак Обама у вересні 2014. Відтоді Сполучені Штати, по суті, вели одразу три війни, адже є ще Ірак та Афганістан. Лише в Сирії зараз близько двох тисяч американських військовослужбовців. І напередодні Дональд Трамп віддав наказ, якого не чекали - їх відкликають додому.

Президент за звичкою повідомив про це нації в Твіттері, розмістивши вже не короткий текст, а своє відеозвернення.

"Ми перемогли ІДІЛ. Завдали удару - до того ж серйозного. Відвоювали в них територію - і зараз час нашим підрозділам повертатися додому".

І вивести Трамп хоче всіх, а не просто скоротити контингент. За даними Wall Street Journal, Пентагон отримав пряму команду забрати солдатів додому - максимум за сто днів. Мовляв, "військам нічого більше робити в Сирії - доки він президент". Із бойовиками, які там ще лишились, без проблем зможуть упоратися союзні американцям сирійські сили. Їм і залишать у спадок військову інфраструктуру.

Коментуючи майбутнє виведення військ, у Білому домі пояснюють - бойовики ІДІЛ зараз контролюють лише один відсоток території Сирії - у важкодоступних районах, звідки їх практично не вибити і звісно, можна було використовувати цей привід, щоб військова кампанія тривала нескінченно, або шукати інші причини, щоб затриматися в Сирії, але Трамп вирішив поставити крапку.

Причому всупереч думці своїх радників. Washington Post дізналася, що урядовці, які відповідають за національну безпеку, були проти. Як і дипломати.

Спецпредставник Держдепу США з питань Сирії ще цього понеділка публічно заявляв:

"Потрібно залишатися, доки не буде політичного врегулювання".

Про це ж говорили і міністр оборони, генерал Меттіс, і радник президента з нацбезпеки, Джон Болтон. Преса стверджує, що Трамп навіть із Держсекретарем Помпео нібито не порадився - вирішив усе сам. Білий дім це не коментує, самі чиновники з президентської команди мовчать. І лише в Конгресі журанлістам сказали - так, це правда, рішення спонтанне і ні з ким не узгоджене.

"Наскільки мені відомо, ми навіть із союзниками не зв'язувалися, просто з'явилося оголошення. Я не знаю нікого в Сенаті - навіть серед республіканців, - хто б не був приголомшений таким крутим поворотом подій - коли ти прокинувся вранці - і просто щось собі вирішив", - говорить Боб Коркер, голова сенатського комітету з міжнародних відносин.

Прес-служба президента, щоб пом'якшити критику, заявляє тепер - мовляв, "якщо буде треба - повернемося", але зрозуміло, що це лише виправдання. У будь-якому разі Америка надто багато витратила на цю кампанію, та й повернення солдатів з війни - для країни завжди подія. Тож, схоже, Дональд Трамп таким кроком зможе ще й підправити свій рейтинг.