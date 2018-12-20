Сексуальний скандал на Черкащині. Батьки двох неповнолітніх хлопців звинувачують викладача сільської школи у сексуальних домаганнях до їхніх дітей. Учитель усі закиди - спростовує та називає відвертим наклепом. Хто правий? З'ясовував Станіслав Кухарчук.,

Навіть через два місяці після інциденту Максим неохоче розповідає про події тієї ночі. На Покрову його колишній учитель географії прийшов у гості - відзначити свято. Хлопець каже, йому та товаришу - викладач охоче підливав пиво. Після чого хлопці відчули, що хочуть спати.

"Я откриваю очі, а Сергій Григорович у мене мєжду ног… я його відштовхнув ногою, я подумав, що то мені все сниться я вкутавуся в одіяло і далі ліг спати", - говорить Максим Братко, колишній учень сагунівської сільської школи.

За словами Максима товариш теж зазнав сексуальних домагань. Цього року Максим закінчив школу, тому не боїться відкрито про все розповідати. А от у 11-класника Артема - учитель і далі викладає. Його мама показує смс, які надсилав синові Сергій Свириденко.

"Ми - Артем, чого ти нам не расказав …Ма, мені стидно було, ну як я вам це розкажу каже, ми хотіли назбирать на нього якогось компррмату, знімать те, як він до хлопців чіпляється, як він себе поводить", - говорить Віолета Нос, мама Артема.

У школі про те, що сталося - знають. Учителем Сергій Свириденко працює 17 років, його характеризують лише позитивно. Щоправда на камеру - жодних коментарів.

"Єдине, що я вам можу сказати, що офіційно коментувати ми не будемо …поки іде досудове слідство".

Сам Свириденко на лікарняному. Всі закиди на свою адресу - називає наклепом і політичним замовленням, адже крім викладацької діяльності він ще й депутат сільради. Те, що відпочивав з хлопцями - визнає, але нікого алкоголем не пригощав і ні до кого не залицявся. А в повідомленнях, які надсилав учням, нічого поганого не бачить.

"Ну побажав спокойной ночі, я не бачу в цьому нічого чогось такого написано, я даже не знаю, якихось особливих побажань. Не всім я своїм учням шлю смс, але дуже з багатьма учнями своїми спілкуюся", - говорить Сергій Свириденко, учитель школи села Сагунівка.

Розмови про особливе ставлення вчителя до учнів по Сагунівці ходять давно. Але відкрито про це говорити - люди боялись.

"Мені один з випускників показав смс-переписку з Сергієм Григоровичем, то в мене ніяких сумнівів вже не було, що це дійсно так наприклад - нашо тобі ті дівчата, коли у тебе є я", - говорить Ніна Пустовойченко, художній керівник сагунівського будинку культури.

За заявою батьків у поліції відкрили кримінальне провадження, нині - вирішують, чи відкривати ще одне - про наклеп на Сергія Свириденка. Він сам звернувся до правоохоронців.

"Але в зв'язку з тим, що слідчий не надав дозвіл на розголошення даних розслідування. Я не можу дати більш детальну інформацію", - говорить Дмитро Грищенко, прес-офіцер ГУНП в Черкаській області.

Поки триває слідство, батьки хлопців шукають тих, хто теж зазнав сексуальних домагань від учителя. У п'ятницю в Сергія Свириденка закінчується лікарняний і він має знову вийти на роботу, адже від посади його ніхто поки не відсторонив.