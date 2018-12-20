Журналіст Der Spiegel публікував замість репортажів вигадані історії [ Редактировать ]
Репортер-фантазер. Німецький тижневик Der Spiegel звільнив свого зіркового автора і лауреата кількох журналістських премій. За маніпуляцію фактами і вигадані історії. Тетяна Логунова - знає всі подробиці цієї історії.
Der Spiegel - найавторитетніший німецький тижневик. Виходу кожного номера - чекають. Статті - цитують. Матеріали - перекладають і передруковують колеги. І ось - видання змушене вибачатися перед читачами. За репортера, який роками брехав.
Клааса Релоціуса вважали зірковим репортером Der Spiegel. Молодий, амбіційний, жодної прохідної статті, кожна - успішна. Він писав про Сирію, Мексику і Йємен. А кілька тижнів тому - навіть отримав приз за найкращий репортаж року. Який, як виявилося, репортер майже повністю вигадав. Події, героїв, з якими зустрічався, і іхні історії.
"Ця історія нас шокувала. Для нас дуже цінне наше ім'я, наша марка. Ми повинні знову завоювати довіру читачів, прозоро і відкрито проаналізувавши ситуацію", - говорить Штеффен Клусман шеф-редактор Der Spiegel.
На чисту воду репортера вивів колега, Він запідозрив, що Релоціус фабрикує цілі пасажі, зібрав докази і передав їх керівництву редакції. І автор-фантазер зізнався. Мовляв, із шести десятків статтей, щонайменше, чверть, - він частково вигадав. Бо боявся написати поганий і нецікавий репортаж.
"Ми з колегами проаналізуємо, як таке могло трапитися. Де не спрацювала система контролю і факт-чекінгу? Що ми можемо змінити і вдосконалити? І в ідеалі, ми спробуємо зрозуміти - які репортажі і в якій мірі були сфабриковані", - говорить Штеффен Клусман, шеф-редактор Der Spiegel.
Релоціуса з тижневика вже звільнили. Винагороди за найкращі матеріали - він здав добровільно.
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