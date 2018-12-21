Количество украинских туристов увеличилось на 6% в 2018 году по сравнению с 2017 годом

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Польша, Венгрия, Молдова, Румыния, Беларусь, Словакия, Египет и Турция - страны, в которых чаще всего путешествовали украинцы.

"Отмечается спрос и увеличение поездок в Германию (+165 тысяч), Италию (+125 тысяч), Испанию (+50 тысяч), Грецию и Данию (+30 тысяч), Австрию и Кипр (по + 25 тысяч), Латвию (+20 тысяч), Болгарию и Чехию (по + 15 тысяч), Эстонию и Швейцарию (по + 10 тысяч)", - говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, рост путешествий за границу у украинцев связан с введением безвизового режима со странами ЕС и упрощением пограничных формальностей.

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