Куда украинцы чаще всего путешествовали в 2018 году [ Редактировать ]
Количество украинских туристов увеличилось на 6% в 2018 году по сравнению с 2017 годом
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Польша, Венгрия, Молдова, Румыния, Беларусь, Словакия, Египет и Турция - страны, в которых чаще всего путешествовали украинцы.
"Отмечается спрос и увеличение поездок в Германию (+165 тысяч), Италию (+125 тысяч), Испанию (+50 тысяч), Грецию и Данию (+30 тысяч), Австрию и Кипр (по + 25 тысяч), Латвию (+20 тысяч), Болгарию и Чехию (по + 15 тысяч), Эстонию и Швейцарию (по + 10 тысяч)", - говорится в сообщении.
По данным Госпогранслужбы, рост путешествий за границу у украинцев связан с введением безвизового режима со странами ЕС и упрощением пограничных формальностей.
Ранее мы писали о том, что в Украине стартовали 22 новых авиарейса.
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