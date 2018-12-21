В центре Киева произошло крупное ДТП с участием Audi и Volkswagen (фото) [ Редактировать ]
В Печерском районе Киева на перекрестке улиц Бассейной и Эспланадной произошло ДТП с пострадавшими -столкнулась Audi A4 и Volkswagen Passat.
Об этом сообщает "Информатор".
Иномарка Audi ехала в сторону бульвара Леси Украинки, а Volkswagen выезжал с разворота в сторону Эспланадной. В этот момент произошло столкновение.
По словам полиции, оба водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора. После удара Audi вылетела на тротуар и врезалась в столб.
В момент аварии в обоих машинах были пассажиры. Никто из них не пострадал.
Медицинская помощь понадобилась только девушке-водителю Audi. На месте работала патрульная полиция и медики. Детали аварии выясняются.
Также этой ночью на Борщаговке Mercedes влетел в автобус, а погибшую женщину пришлось вырезать из иномарка.
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