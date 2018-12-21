Нідерланди мають намір подати на Росію до суду через катастрофу малайзійського "Боїнга". Про це заявив міністр закордонних справ країни Стеф Блок, пише "Нью-йорк Таймс".

Дипломат наголосив, що Москва відмовляється виплачувати компенсації родичам загиблих пасажирів, а також ігнорує пропозиції щодо офіційної зустрічі. Через це в уряді Нідерландів вирішили розробити стратегію тиску на Федерацію, зокрема, із залученням міжнародних судів.

Нагадаю, малайзійський авіалайнер зазнав катастрофи над Донбасом у липні 14го року. Загинули 298 людей - усі хто був на борту. Австралія та Нідерланди заявили, що за це має відповідати Росія.

Адже міжнародні слідчі встановили - лайнер збили зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО збройних сил Федерації з території, яку контролювали бойовики.