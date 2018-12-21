Катастрофа рейсу МН17: Нідерланди судитимуться із Росією [ Редактировать ]
Нідерланди мають намір подати на Росію до суду через катастрофу малайзійського "Боїнга". Про це заявив міністр закордонних справ країни Стеф Блок, пише "Нью-йорк Таймс".
Дипломат наголосив, що Москва відмовляється виплачувати компенсації родичам загиблих пасажирів, а також ігнорує пропозиції щодо офіційної зустрічі. Через це в уряді Нідерландів вирішили розробити стратегію тиску на Федерацію, зокрема, із залученням міжнародних судів.
Нагадаю, малайзійський авіалайнер зазнав катастрофи над Донбасом у липні 14го року. Загинули 298 людей - усі хто був на борту. Австралія та Нідерланди заявили, що за це має відповідати Росія.
Адже міжнародні слідчі встановили - лайнер збили зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО збройних сил Федерації з території, яку контролювали бойовики.
по теме
Росія відмовилась обмінювати українських заручників
Представники Росії знову відмовилися обміняти українських заручників. Напередодні в Мінську українська сторона пропонувала кілька різних варіантів, але уповноважені Москви не погодилися
У США пропонують провести міжнародну морську операцію проти Росії
У США пропонують провести міжнародну морську операцію проти Росії у Чорному морі. Такий законопроект сенатори внесли на розгляд у верхню палату парламенту
Минобороны Британии разработает стратегии противодействия России
18 декабря, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о введении в действие стратегии по нейтрализации внешних угроз со стороны других государств, в частности России
Японія протестує проти посилення військової присутності Росії на Курилах
Японія подасть офіційний протест через посилення російської військової присутності на Курильських островах. Про це на зустрічі з журналістами оголосив міністр закордонних справ Японії Таро Коно
Мілітаризація Криму: які наслідки для Росії матиме резолюція ООН?
Генеральна асамблея організації підтримала українську резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Азовського та Чорного морів