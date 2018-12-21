До 2014 года, когда Анатолий Степанович Гриценко рассказывал о своем военном прошлом, непременно подчеркивал, что он – полковник авиации. Конечно, авиаторов у нас любят. О них говорят, как о романтиках влюбленных в небо, их называют элитой в вооруженных силах , о них снимают фильмы и пишут книги. Но вот в последнее время, что-то изменилось в позиции претендента на главный пост в Украине. Нет, он не замалчивает свое отношение к военной авиации страны, но говорит о нем как-то по-другому. К чему бы это?

Раньше Анатолий Степанович с гордостью рассказывал о том, что с золотой медалью окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище. Говорил, что отлично разбирается в авиационном оборудовании чуть ли не всех типов летательных аппаратов стоявших на вооружении в армии СССР. Утверждал, что кандидатскую диссертацию по теме "Автоматизация управления тяжелым военно-транспортным самолетом на режиме посадки" оценили даже в Москве. В известных на весь мир: Академии имени Жуковского и МВТУ имени Баумана. Раньше…

Теперь Анатолий Степанович без гордости рассказывает о том, что таких авиационных специалистов, как он у нас пруд пруди: "Когда выяснил, что у нас избыток таких специалистов - и ныне действующих, и в запасе, тем более намного моложе меня, – то понял, что мое место не там".

Не там – это не на Донбассе в первые, самые тяжелые, месяцы после начала российской агрессии. Не в Луганском аэропорту, где во время посадки нашего тяжелого военно-транспортного самолета боевики сбили Ил-76 с десантниками на борту. И даже не в Виннице в качестве советника при штабе Воздушных сил ВСУ.

Теперь Анатолий Гриценко почему-то очень редко вспоминает, каким мужественным и физически сильным его воспитали в родном училище, а ведь еще совсем недавно делился: "Каждый имел несколько спортивных разрядов, я - в легкой атлетике и стрельбе из автомата. Те навыки остались на всю жизнь: и сегодня, после нескольких выстрелов, чтобы почувствовать новый пистолет, автомат или пулемет, сдам на отлично упражнение с любого стрелкового оружия. Как-то пришлось: когда был Министром обороны, на международной выставке в Абу-Даби представитель компании - разработчика оружия в шутку предложил проверить их новый пистолет. И вынужден был снять шляпу перед украинским министром - четыре "девятки" и четыре "десятки" с первого подхода к мишени".

Такого снайпера да на фронт! Но нет. Оказывается, такие специалисты в тылу были нужнее. Теперь Анатолий Степанович с гордостью делится более свежими воспоминаниями: "Когда увидели, что в топографическом управлении Генштаба не оказалось современных адекватных карт, и наши бойцы и офицеры фактически не имели возможности воевать, потому ,что те устаревшие карты не отражали реальную ситуацию, мы тогда организовали без копейки из бюджета, с привлечением предпринимателей, и все было сделано, все карты лежали прямо в моем кабинете народного депутата, куда заходили бойцы и офицеры спецназа, брали и с ними шли на фронт. Карты изготовлены на современной базе с использованием спутников, и до сих пор по ним воюют".

Это конечно хорошо, что бойцы и офицеры спецназа знали, как зайти в кабинет народного депутата и где там лежат новехонькие карты, но вот летчикам не повезло. На боевые вылеты они уходили не из Киева и доступа к кабинету народного избранника не имели. Поэтому летали с картами, которые им покупали волонтеры. С обычными туристическими картами, но достаточно точными, чтобы выйти к своим, если собьют. Не верите, спросите у летчика из 204-й Севастопольской бригады тактической авиации с позывным "Дед".

Раньше Анатолий Степанович с нескрываемым удивлением рассказывал о своем фантастическом везении, когда во время одного из перекуров в Минобороны в марте 1993 года он решил вопрос с собственным обучением в Академии Военно-Воздушных Сил США. Чему его там научили сегодня сказать сложно. Во всяком случае, в хрониках Военно-Воздушных Сил Украины не сохранилось воспоминаний о том, как Анатолий Гриценко делился знаниями, полученными на Североамериканском континенте. Там помнят о другом. О том, сколько самолетов и вертолетов украинская армия потеряла во времена руководства оборонным ведомством полковником авиации Гриценко. Как об этом забыть, если при Министре обороны Гриценко порезали на металлолом последний бомбардировщик Ту-22М3, который по своим тактико-техническим характеристикам вполне мог бы стать основой для сил сдерживания любого противника. Предназначенный для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами морских и наземных целей, днем и ночью, в любых метеоусловиях, Ту-22МЗ имел максимальную боевую нагрузку в 24 000 кг. и мог выполнять боевые задачи в радиусе до 2500 км. Как об этом забыть, если при Министре обороны Гриценко, по оценкам экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) украинская военная авиация потеряла 192 боевых самолета и 56 вертолетов. Представляете, сколько звездочек "за сбитый" можно было бы нарисовать на борту "Мерседеса" министра Гриценка! Правда, слабым утешением для отечественных военных авиаторов, можно считать тот факт, что хорошо досталось от Анатолия Степановича и их "природным" врагам – войскам ПВО. По данным того же КНИИСЭ в бытность Гриценка министром обороны Украины было выведено из состава ВСУ 248 ЗРК и 18 ракетных комплексов.

Дальше можно было бы поговорить о рассуждениях полковника Гриценка о роли взвода зенитно-ракетной артиллерии в охране аэродрома в Днепре, которым командовал его сын и о том почему считает, что не потянет командование батальоном, но при этом - готов рулить целой страной находящейся, по сути, в состоянии войны. Можно было бы порассуждать, что породило директиву Министра обороны Украины (полковника авиации!) Анатолия Гриценка, согласно которой 1 января 2007 года прекратила свое существование газета "Крылья Украины" - единственный в нашей стране печатный орган Министерства обороны, который освещал события в области авиации и ракетно-космической сфере. Можно было бы, но стоит ли, если достаточно - внимательнее отнестись к одной поучительной авиационной истории, которую Анатолий Степанович рассказал своей жене Юле. По его словам, приведенная им аналогия Юлии очень понравилась: "На самолете Су-24 два члена экипажа: слева - летчик, командир корабля, справа - штурман-оператор. На первых самолетах этого типа ручка управления была только у левого пилота. Су-24 был первым фронтовым бомбардировщиком, способным на большой скорости совершать маловысотный полет с огибанием рельефа местности. Такой полет требует исключительного напряжения, внимания, нервов. Так вот, за один полет на малой высоте левый пилот терял 4 кг веса, а правый - вдвое больше, до 8 кг! Причина? Первый управлял полетом, сам планировал маневр; второй - не мог влиять на траекторию полета, а потому с удвоенным напряжением следил за стремительно приближающимися складками местности, опасаясь столкновения с землей. После испытаний самолет таки оборудовали дополнительной ручкой управления, и проблема была снята".

Мне приходилось летать на этом самолете и как раз на месте штурмана. Честно скажу, когда занят своим делом, не до того, чтобы пристально следить за действиями летчика. Главное доверять командиру. Но если по той же аналогии представить, что на месте командира экипажа под названием Украина окажется Анатолий Гриценко, Вы полетели бы с ним? Даже если бы у Вас была дополнительная "ручка управления"? Я нет.