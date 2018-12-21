Американская светская львица и модель Ким Кардашьян опубликовала фото без макияжа в Istagram. Однако не все поклонники знаменитости пришли в восторг от внешнего вида одной из Кардашьян.

На снимке Ким позирует без макияжа и в блестящем купальнике. Некоторые восхитились естественной красотой модели, другие же резко раскритиковали ее.

Фото: Instagram

"Настоящая женщина во всей своей красе. Мне кажется, что ей без макияжа гораздо лучше. Она так становится на простого человека похожей, а не на секс-игрушку с обложки Playboy", "Страшная, как смерть. Из нее делают супер-пупер крутую здесь, но стоит снять макияжа, так сразу обычная баба. С синяками, как у панды", "Мне нравится, что Кардаш постит разные фотки. И секси, и семейные, и без макияжа. Вот такой многогранной и должна быть настоящая женщина", - пишут пользователи сети.

Ранее мы сообщали, что Ким Кардашьян подала в суд на правоохранители.