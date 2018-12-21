Украинская "Мрия" отмечает 30 лет: фото самолета-гиганта [ Редактировать ]
Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" празднует свой тридцатилетний юбилей. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.
"Настоящий великан, обладатель абсолютного рекорда грузоподъемности - и вообще 240 мировых авиарекордов - все это наша легендарная и уникальная "Мрия". Украинский гигант Ан-225, который по кодификации НАТО имеет еще одно замечательное имя "Козак"", - говорится в сообщении.
Ан-225 представляет собой шестимоторный турбореактивный высокоплан со стреловидным крылом и двухкилевым оперением. Оборудован шестью авиадвигателями Д-18Т производства ОАО "Мотор Сич" разработки ЗМКБ "Прогресс" им. академика А. Г. Ивченко. Размеры грузовой кабины: длина - 43 м, ширина - 6,4 м, высота - 4,4 м. Грузовая кабина самолёта герметична, что значительно расширяет его транспортные возможности. Над грузовой кабиной на 2-й палубе - кабина для шести человек сменного экипажа и 88 человек, сопровождающих груз.
Ранее самолет с украинцами над Киевом резко развернули в Минск.
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