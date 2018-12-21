Сразу два украинских горно-обогатительный комбината пожаловались на действия "Укрзализныци", которая в декабре резко уменьшила объемы перевозок продукции, чем поставила под угрозу выполнение экспортерами условий международных контрактов, сообщают "Українські новини".

Причиной стало кардинальное уменьшение количества вагонов, которые в декабре УЗ предоставит этим компаниям для перевозки грузов.

Как рассказал журналисту Еспресо.TV начальник цеха отгрузки готовой продукции ЗАО "Полтавский ГОК" Геннадий Титаренко, в декабре "Центр транспортной логистики" (ЦТЛ) ПАО "Укрзализныця" существенно уменьшил подачу вагонов.

"На сегодняшний день "Полтавский ГОК" испытывает острый дефицит вагонов "ЦТЛ". В декабре этого года мы объявили план перевозки 266 тыс. тонн, из которых к перевозке "ЦТЛ" было принято только 191 тыс. тонн, что предполагает обеспечение 90 вагонов в сутки. по состоянию на 18 декабря текущего года обеспечение вагонами составляет всего 38 вагонов в сутки (42% от принятого) или 698 вагонов. И улучшения ситуации по обеспечению вагонами не просматривается", - говорит начальник цеха отгрузки готовой продукции ЗАО "Полтавский ГОК" Геннадий Титаренко .

Остро ощутили проблему с подачей вагонов также и в ПАО "Криворожский железорудный комбинат".

"Создается впечатление, что проблема создана искусственно. Об этом свидетельствуют цифры. Пострадает бюджет из-за недополучения налога на прибыль, во-вторых, мы несем репутационные потери перед нашими европейскими партнерами, поскольку не можем выполнить условия контрактов", - прокомментировал ситуация для Эспрессо в. о. заместителя председателя правления "Криворожского железорудного комбината" Александр Капука.

По экспертным оценкам, в результате действий "Укрзализныци" бюджет Украины может недополучить более 16 млн гривен.