ПАО "Укрзализныця" обеспечивает перевозки металлургического холдинга Рината Ахметова "Метивест" за счет других предприятий горно-металлургической отрасли, сообщает "УНИАН".

Об этом говорится в письме Криворожского железорудного комбината к премьер-министру Владимиру Гройсману и предправления "Укрзализныци" Евгению Кравцову.

В заявлении КЖРК заявляет, что с декабря "Укрзализныця" фактически прекратила предоставлять вагоны под экспортные поставки продукции комбината. В результате были сорваны поставки железной руды практически по всем контрактам КЖРК с меткомбинатами Восточной и Центральной Европы.

Железнодорожники не выполняют утвержденный ними же план перевозок для КЖРК, который на декабрь составляет 251,21 тысячи тонн или 3592 вагона.

За первые 12 дней декабря согласно плана КЖРК должен был получить 1484 вагона для перевозок, тогда как было предоставлено всего 243 вагона.

КЖРК заявляет, что железнодорожники направляют все ресурсы на обслуживания наибольшего игрока на рынке – "Метинвеста" Рината Ахметова за счет других предприятий.

"Несмотря на взятые обязательства, ПАО "Укрзализныця" отказывается их выполнять, направляя весь парк пустых полувагонов на обеспечения потребностей исключительно предприятий ООО "Метинвест Холдинг", - говорится в письме.

За те же 12 дней на перевозки предприятий "Метинвеста" "Укрзализныця" выделила почти 10 тысяч вагонов, в то время как для КЖРК только 243.

В результате за 12 дней КЖРК, на котором работает 9 тысяч человек, потерял от невыполненных поставок руды 94,8 миллиона гривень и находится фактически под угрозой остановки, а бюджет не получил 19 тысяч налоговых платежей.

Комбинат заявляет, что "Укрзализныця" выполняет указание непосредственно Кабинета Министров любой ценой обеспечить для "Метинвеста" ежедневную отправку 36 маршрутов (около 1240 вагонов).

КЖРК расценивают сложившуюся ситуацию, как дискриминацию государством части предприятий отрасли в угоду конкурентам.

"Мы не понимаем, какими соображениями руководствуются в Кабинете Министров, когда отдает приказы, фактически уничтожающие наибольшее предприятие в Украине по добыче руды подземным способом, одного из наибольших налогоплательщиков, и почему устанавливается дифференцированных подход по допуску предприятий к государственной инфраструктуре (железной дороге), с выделением предприятий, которые имеют значительное преимущества над другими?",- говорится в письме.

КЖРК подчеркивает, что в 2017 году заплатило в бюджет более 1 миллиарда гривень налогов, что делает его одним из крупнейших налогоплательщиков в стране.

Комбинат просит премьер-министра Владимира Гройсмана и руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова срочно вмещаться в ситуацию, возобновить обеспечение КЖРК вагонами и покарать виновных в сложившейся ситуации.

В противоположном случае предприятие намерено обращаться к Президенту Петру Порошенко, в АМКУ, судебные и правоохранительные органы, в том числе и с требованием дать правовую квалификацию действий должностных лиц "Укрзализныци".

Как сообщалось, в течение всего года промышленники и аграрии постоянно заявляют о нехватке вагонов для обеспечения необходимых грузоперевозок.

По оценкам металлургов к 2021 году дефицит вагонов будет составлять 18 тысяч единиц.

В мае "Укрзализныця" заключила с "Метинвестом" миллиардные контракты на закупку стали.