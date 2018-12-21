В Киеве полицейский с ножом напал на девочку [ Редактировать ]
В парке Отрадном, в Соломенском районе Киева на 12-летнюю девочку напал полицейский с ножом в руках ради телефона. Об этом сообщил директор территориального управления Государственного бюро расследования (ГБР) в Киеве Руслан Марчук, передает УНН.
"Вчера (20 декабря - ред.) около 18 часов, в сквере Соломенского района города Киева двое прохожих проходили мимо девочки. Один с применением ножа совершил разбойное нападение. Девочка позвала на помощь прохожих, те задержали нападавшего. Им оказался работник правоохранительных органов, полиции", - рассказал Марчук.
Также он добавил, что второй человек участия в нападении не брал, лишь наблюдал. Позже он дал показания, которые подтвердили неправомерные действия полицейского.
Мать девочки Наталья Саргсян рассказала детали инцидента на своей странице в Facebook.
"Мою самую младшую дочь Яну (12 лет), в парке за кинотеатр "Tempere" в 18:00 напали двое взрослых ребят 19 и 26 лет. Терзали, угрожали с ножом в лицо и требовали отдать телефон. Ребенок сопротивлялась, тогда они толкнули ее в снег, закрыли рот и забрали телефон ", - рассказала мать девочки.
Сейчас полицейского задержали. Против него завели уголовное производство по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Сегодня ему будет сообщено о подозрении.
Во время совершения преступления милиционер находился в состоянии алкогольного опьянения.
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