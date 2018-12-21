з великокаліберних мінометів бойовики гатили біля Гнутового і Водяного

Один український захисник поранений на Донбасі минулої доби. Російські окупанти вісім разів порушували режим тиші, зафіксовано три випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Зокрема, з великокаліберних мінометів бойовики гатили біля Гнутового і Водяного. З гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї ворог цілив в районі Мар'їнки, Красногорівки та Станиці Луганської.