Нідерланди подадуть в суд на Росію [ Редактировать ]
Нідерланди мають намір подати на Росію до суду через катастрофу малайзійського "Боїнга". Про це заявив міністр закордонних справ країни Стеф Блок, пише "Нью-йорк Таймс".
Дипломат наголосив, що Москва відмовляється виплачувати компенсації родичам загиблих пасажирів, а також ігнорує пропозиції щодо офіційної зустрічі. Через це в уряді Нідерландів вирішили розробити стратегію тиску на Федерацію, зокрема, із залученням міжнародних судів.
Нагадаю, малайзійський авіалайнер зазнав катастрофи над Донбасом у липні 14го року. Загинули 298 людей - усі хто був на борту. Австралія та Нідерланди заявили, що за це має відповідати Росія.
Адже міжнародні слідчі встановили - лайнер збили зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО збройних сил Федерації з території, яку контролювали бойовики.
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