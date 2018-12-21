31 грудня в Україні стартує виборчий процес з обрання Президента України. Календарний план заходів напередодні ухвалила Центральна виборча комісія.

Кандидати мають подати документи до третього лютого, а після реєстрації зможуть почати рекламну кампанію. Припинити агітацію політики повинні 29 березня 2019.

Якщо хтось з них передумає балотуватися, то зобов'язаний заявити про це до 8 березня. Голосування на виборах Президента відбудеться 31 березня з восьмої ранку до восьмої вечора. А оприлюднити офіційні результати ЦВК має до 13 квітня.