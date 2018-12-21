ЦВК затвердила план підготовки до виборів президента України [ Редактировать ]
31 грудня в Україні стартує виборчий процес з обрання Президента України. Календарний план заходів напередодні ухвалила Центральна виборча комісія.
Кандидати мають подати документи до третього лютого, а після реєстрації зможуть почати рекламну кампанію. Припинити агітацію політики повинні 29 березня 2019.
Якщо хтось з них передумає балотуватися, то зобов'язаний заявити про це до 8 березня. Голосування на виборах Президента відбудеться 31 березня з восьмої ранку до восьмої вечора. А оприлюднити офіційні результати ЦВК має до 13 квітня.
по теме
На позачергових парламентських виборах у Вірменії переміг блок "Мій крок"
На позачергових парламентських виборах у Вірменії з великим відривом переміг блок виконувача обов'язків прем'єр-міністра Нікола Пашиняна "Мій крок". Він набирає трохи більше 70% голосів
Выборы в Армении: известны первые результаты
Центральный избирательный комитет Армении опубликовал первые данные о подсчете голосов на парламентских выборах
Соціологи назвали лідерів підтримки українців
Сьогодні ж з'явилися результати чергового соціологічного дослідження щодо політичних вподобань українців на майбутніх президентських та парламентських виборах
Выборы президента 2019: утвержден календарь
Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента
Останній аргумент політичного аутсайдера Мураєва
Народний депутат Євгеній Мураєв звинуватив колишніх соратників чи не у всіх політичних гріхах - що криється за цими заявами?