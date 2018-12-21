У ФРН через загрозу терактів посилили заходи безпеки в аеропортах. інформацію про людей, які планують атаку на одному з летовищ, - німецькій поліції надіслали марокканські колеги.

Зловмисників помітили в автомобілі з німецькою реєстрацією в паризькому аеропорту Шарля де Голля. А за кілька днів бачили в Штутгарті. Там вони фотографували термінал та прилеглу територію. Затримати одразу підозрюваних не вдалося. Триває розшук.