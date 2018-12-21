Светлана Лобода нарвалась на критику поклонников [ Редактировать ]
Украинская певица Светлана Лобода рассказала в интервью в программе Gazlive, почему не раскрывает имя отца. В рамках шоу исполнительница отвечала на вопросы пользователей, пишет "Корреспондент".
Один из первых вопросов касался отца ее дочери Тильды. Зрителей интересовало действительно ли фронтмен немецкой группы Rammsteit Тилль Линдеманн является ее отцом. Лобода ответила, что не может комментировать этот вопрос потому, что она не может говорить об этом из-за контракта. О каком именно документе шла речь неизвестно, поэтому пользователи предложили свои варианты.
Юзеры восприняли слова певицы как признание того, что Линдеманн не является отцом ребенка Лобода. Они предположили, что пара подписала контракт о совместном пиаре. Некоторые поклонники уже обвинили Лободу в использовании неэтичных способов раскрутки.
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