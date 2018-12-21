Сын миллионера сделал фото из падающего самолета [ Редактировать ]
В сети появились предсмертные снимки, сделанные сыном британского миллионера Ричарда Казинса из потерпевшего крушение самолета. Об этом пишет The Daily Mail.
Трагедия случилась еще в конце 2017 года, однако лишь сейчас фотографии были опубликованы.
На борту во время инцидента находились шесть человек - сам Ричард Казинс, двое его сыновей, а также невеста, дочь и пилот.
Ричард Казинс занимал пост исполнительного директора крупнейшей в мире кейтеринговой компании Compass Group.
На снимках видно, что незадолго до трагедии самолет находился под сильным наклоном.
Ранее мы писали о том, что самолет упал на футбольное поле.
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