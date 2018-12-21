Украинская певица Оля Полякова попала под капельницу после посещения салона красоты. Соответствующую информацию она опубликовала у себя в Instagram.

Объяснила она это тем, что ударилась головой в машине и теперь чувствует сильную головную боль.

Но, к сожалению, или к счастью, певица решила не брать больничных и сразу после лечения отправилась на корпоратив:

"Люди ждут, а поэтому отработать нужно даже в таком состоянии".

Оля в который раз доказала, что ради работы она готова отложить болезни и тем более головную боль.

Ранее мы писали о том, что дочь Оли Поляковой поразила трюком на пилоне.