Оля Полякова ударилась головой и лягла под капельницу [ Редактировать ]
Украинская певица Оля Полякова попала под капельницу после посещения салона красоты. Соответствующую информацию она опубликовала у себя в Instagram.
Объяснила она это тем, что ударилась головой в машине и теперь чувствует сильную головную боль.
Но, к сожалению, или к счастью, певица решила не брать больничных и сразу после лечения отправилась на корпоратив:
"Люди ждут, а поэтому отработать нужно даже в таком состоянии".
Оля в который раз доказала, что ради работы она готова отложить болезни и тем более головную боль.
Ранее мы писали о том, что дочь Оли Поляковой поразила трюком на пилоне.
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