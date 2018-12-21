На Донбассе применили запрещенное оружие [ Редактировать ]
В течение суток, 21 декабря, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе по состоянию на 18:00 пятницы сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Указано, что сепаратисты, в частности, осуществили обстрелы из минометов калибра 120 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении.
Также опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Чермалык, Лебединское на Мариупольском направлении.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - доложили в штабе ООС.
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