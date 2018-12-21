Врачи рассказали о том, что к развитию рака может привести употребление напитков, которые присутствуют в ежедневном рационе у миллионов людей. Об этом пишет "Медицина 2.0".



В частности, среди привычных всем напитков, употребляемых каждый день, терапевты выделяют горячий чай, а также крепкий кофе. С действием этих напитков ученые связывают развитие рака пищевода, который возникает вследствие системного воспаления слизистой оболочки.



К примеру, при наличии привычки пить горячий чай или есть горячими первые блюда, в слизистой из-за термического ожога нарушается клеточная целостность, это и провоцирует появление опухоли. Кстати, слишком холодные напитки, согласно научным данным, опасны в своем травмирующем действии на слизистую пищевода не менее горячих.



Употребляя горячие напитки, важно следить за тем, обжигают ли они губы, дали совет специалисты. Также, по их словам, чай не нужно заваривать более пяти минут.



Что касается кофе, то крепкий кофе, как утверждают онкологи, может повышать риск возникновения рака простаты.