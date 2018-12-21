В России состоялось очередное заседание по делу украинского политзаключенного Павла Гриба. Состояние его здоровья значительно ухудшилось: у него начался цирроз печени и существенно упало зрение.

Об этом рассказал отец пленника Игорь Гриб, сообщает "Громадське".

"Сегодня к обеду непонятно по каким причинам судья сделал заседание закрытым. Были заслушаны показания основного свидетеля обвинения - Татьяны Ершовой, которую на прошлых заседаниях, когда с ней была видеоконференция, допрашивали и она заявила, что никто ничего нигде и никак не планировал, поэтому все дело - абсурдное. Следующее заседание запланировано на 18 января", - сказал он.

Также Игорь Гриб подтвердил слова адвоката Павла - Марины Дубровиной - о том, что Павел Гриб почти ослеп: одним глазом он не видит вообще, другим - на 15-20%. Кроме этого, у него развился цирроз печени.

"Его зрение значительно ухудшилось, он практически ослеп. Он часто просто не способен прочитать документы, которые я ему передаю, даже лица людей ему трудно разглядеть. Павлу сложно участвовать в судебных заседаниях, так как он даже свидетелей видит плохо. Парень начал плохо ориентироваться: даже очень простые вещи мне надо ему объяснять по несколько раз", - рассказала правозащитница.

В свою очередь, отец Павла Гриба не оставляет надежд на освобождение сына.

"Мы надеемся на обмен, иначе Павел за решеткой просто не выживет", - рассказал Игорь Гриб.

Ранее мы писали о том, что политзаключенного Павла Гриба жестоко избили в российском СИЗО.