В течение 2018 года проблема дефицита вагонов для грузоотправителей так и осталась нерешенной, несмотря на рост парка вагонов в стране. Нехватка локомотивной тяги и высокая степень износа вагонного парка "Укрзализныци" продолжают негативно сказываться на работе многих грузоотправителей, пишет cfts.org.ua

"Проблема дефицита подвижного состава оставалась актуальной на протяжении 2018 года для всех грузоотправителей. Рынок реагировал на дефицит строительством новых полувагонов и ростом стоимости привлечения парка. В результате количество рабочего парка полувагонов в 2018 году увеличилось, в том числе за счет закупки 8000 новых вагонов. Но рост был нивелирован снижением их оборачиваемости на 19%. Суточные ставки за предоставление полувагонов выросли в 2018 году на 67%", - говорит консультант ЦТС-Консалтинг Павел Руденко.

Эти данные подтверждают и в отраслевом объединении "Укрметаллургпром". Президент объединения Александр Каленков отмечает, что в компании "Метинвест", являющейся крупнейшим грузоотправителем в Украине, привлекают к перевозкам как частный, так и государственный парк вагонов. Доля отгрузок "Метинвеста" в полувагонах по УЗ составляет 29%. Но из-за дефицита тяги и падения оборачиваемости полувагонов на складах ГОКов холдинга накоплено более 1,4 млн т продукции, а заполняемость складов достигла технологического предела. Компания несет прямые потери от не вывезенной и нереализованной продукции. При этом недополученная валютная выручка и уменьшение налоговых отчислений в бюджет составили более 2,3 млрд грн.

Отмечается, что крупнейшим оператором полувагонов является Центр транспортной логистики УЗ (ЦТЛ) - доля его отправок составляет 38,6%. Доля отгрузки с ГОКов "Метинвеста" (ЦГОК, ИнГОК, СевГОК) в парке ЦТЛ при этом составляет 30,1% (39,8% с ЮГОК), КЖРК - 50,6%. При этом общая доля отгрузки сырья и продукции компании в вагонах ЦТЛ составляет 17,9% (25,9% с ЮГОК), т.е. доля ЦТЛ в погрузке "Метинвеста" значительно ниже ее доли на рынке.

Вопрос о справедливости распределении парка вагонов ЦТЛ среди грузоотправителей поднимается и другими участниками рынка - аграриями, компаниями ГМК. По мнению представителей бизнеса, справедливым выглядит подход, обеспечивающий грузоотправителей вагонами ЦТЛ в соответствии с их долей в общем объеме перевозок.

Ранее ЦТС писал о том, что крупнейшие украинские зерноперерабатывающие предприятия грозили возможностью полной приостановки работы из-за дефицита вагонов, необходимых для вывоза произведенной продукции.