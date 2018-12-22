Пожар на ярмарке во Львове: появились жуткие подробности [ Редактировать ]
Во Львове закрывают рождественскую ярмарку, где 22 декабря произошел пожар и пострадали люди. Работа ярмарки приостанавливается до завершение расследования и соответствующего решения городской комиссии ТЭБ и ЧС, заседание которой пройдет сегодня. Об этом сообщают в горсовете Львова.
"Сегодня на рождественской ярмарке в центре Львова взорвался газовый баллон. В результате взрыва 4 человека госпитализированы 8-городскую клиническую больницу Львова, двое из них – в реанимации, еще двое – в ожоговом отделении", – сказано в сообщении.
У всех пострадавших – ожоги лица, шеи, верхней части туловища и рук. Площадь и глубина ожогов сейчас уточняются.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и сотрудники других подразделений полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до трех лет ограничения свободы.
Ранее сообщали, что под Одессой школьники отравились газом.
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