Зимние месяцы для наших туристов – это то самое время, когда можно приобрести горящий тур и отправиться подальше от промозглых городов и надоевшего минуса за окном.

Особенно, если учесть, что среднестатистический оператор предлагает десятки направлений. Поэтому зимние поездки за рубеж – это не обязательно Турция, с ее не самой теплой зимней погодой и скучным межсезоньем. Это не обязательно туры в Египет, куда многие не хотят ехать из-за вопросов безопасности и сравнительно низкого сервиса.

Вьетнам и Таиланд

Два серьезных конкурента, которые успели переманить туристов из Египта, но все еще соревнуются между собой за звание самого успешного курорта Юго-Восточной Азии.

Таиланд – это шумный Пхукет, теплое море, развитая инфраструктура. Не забываем о возможностях для активного отдыха, а также об обилии доступных фруктов и морепродуктов.

Вьетнам – это достопримечательности, школы серфинга, все тот же тропический климат, доступные цены, а еще экзотика вроде Острова обезьян.

Обратите внимание, что стоимость путевок в эти страны может оставаться высокой из-за длительного перелета. Поэтому в целях экономии оправдано искать именно горящие туры по этим направлениям.

Израиль

Если вы не любитель гнетущей жары, и вас вполне устроит 18-22 градуса – отправляйтесь в январское путешествие в Израиль. И пусть Израиль с натяжкой можно назвать пляжной страной, которая делает акцент на туризме, все равно вы найдете, чем здесь заняться. Эта страна, особенно Иерусалим, будут интересны верующим и в том числе православным – здесь много святынь.

Куба

Далекий, но манящий остров в последние десятилетия постепенно превращается в туристическое место с неплохими отелями, развивающейся инфраструктурой отдыха, хорошими пляжами, ромом и сигарами.

Однако учитывая перелет, а также тот факт, что Куба больше подойдет для состоятельных туристов, если вы выбираете это направление – запасайтесь наличными.

Китайский остров Хайнань

Этот остров можно сравнить с Таиландом, только он более высокого качества. И высокое качество касается всего – и чистых пляжей, и обученного персонала, и сервиса в отелях. Здесь же вы найдете и экзотику, и активный отдых.

Обратите внимание, что визовый режим с Китаем достаточно строгий, существует много нюансов, из-за которых в посещении именно этого острова может быть отказано, даже уже по прилету в аэропорт. Поэтому рекомендуем путешествовать в этом направлении только в составе туристической группы, точно зная, какие ограничения правительство КНР предъявляет туристам из вашей страны. Например, остров нельзя посещать, если вы в прошлые годы были в Турции или Египте.

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