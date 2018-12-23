Пыль есть везде. В квартире ее генерируют наши вещи, электротехника, любимые питомцы и даже мы сами (перхоть и ороговевшие частицы кожи - весомая составляющая домашней пыли). Есть еще уличная пыль, которая проникает в квартиру из вентиляции и открытых окон. Но количество пыли в доме можно уменьшить. Главное в этом деле - правильная уборка.

Подберите подходящие средства

Вам понадобятся салфетка из микрофибры, пылесос с насадками и, возможно, "дастер" (также известный под смешным названием "пипидастр" - мягкая метелка для стряхивания пыли). Микрофибра - ваш главный помощник. Именно ею нужно протирать все поверхности, предварительно смочив ее водой. Мыть пол тоже лучше шваброй с щеткой из микрофибры. При сильном загрязнении можно добавить в воду чистящее средство: подойдет раствор из капли уксуса или ложки соды на литр воды. Пылесос нужен для очистки вентиляционных отверстий, мягкой мебели (да, ее нужно пылесосить) и пола. Дастер лучше использовать только в крайних случаях, чтобы добраться до труднодоступных мест. Беда симпатичных метелок в том, что они просто разносят пыль по воздуху, а потом она снова оседает на поверхностях.

Держите инструменты в чистоте

Стирать салфетки из микрофибры нужно после каждой уборки, в щадящем режиме (при температуре воды 40 градусов), отдельно от одежды и белья. Обязательно меняйте мешок или фильтр в пылесосе так часто, как это указано в инструкции, иначе он перестанет нормально работать и тоже будет перемещать пыль по квартире.

Не вдыхайте пыль при уборке

В сильно запыленных пространствах перед уборкой нужно надеть медицинскую маску, особенно это важно для аллергиков и астматиков. Еще лучше до начала уборки проветрить помещение.

Начинайте с потолка

Принцип уборки - сверху вниз, пол обрабатываем в последнюю очередь. Сначала пропылесосьте вентиляционные отверстия насадкой-щеткой, протрите светильники на потолке. Затем приступайте к полкам и шкафам (обязательно протирайте верх шкафов и стеллажей, там скапливается невероятное количество пыли). Не забудьте про батареи, их тоже нужно регулярно чистить - заодно улучшите теплоотдачу. Протерев все гладкие поверхности включая подоконники, приступайте к мягкой мебели. Здесь тоже поможет обычная насадка-щетка или компактный пылесос для мебели. Наконец пропылесосьте и протрите пол.

Используйте правильную технику очистки

Протирать пыль на поверхностях нужно по направлению к полу, проводя салфеткой только в одну сторону. Со статуэток, ваз и вообще всего, что стоит на полках, пыль нужно снимать сверху вниз, плавными движениями. Обязательно выключайте все электроприборы из розеток перед тем, как протирать их. Пол мойте от дальней стены к дверям. В узких помещениях сначала мойте пол по бокам, а потом в центре. Швабру опускайте в воду, держите несколько секунд, слегка отжимайте и мойте небольшой участок. Полощите насадку швабры чаще, чтобы избежать разводов.

Откажитесь от ковров или грамотно их очищайте

Поддерживать чистоту в помещении с ковровыми покрытиями намного сложнее, чем без них. Возможно, стоит отказаться от ковролина и ковров. Паркет, ламинат, линолеум, плитка - все это гораздо легче чистить. Если все-таки очень хочется постелить красивый ковер, будьте готовы пылесосить его три-четыре раза в неделю, а еще лучше ежедневно.

Протирайте пыль чаще

Делать влажную уборку дома нужно в среднем раз в неделю, в зависимости от покрытия пола, количества поверхностей и вещей, а также качества воздуха за окном и в квартире.

Как уменьшить количество пыли в доме

Раз в неделю меняйте постельное белье - на нем тоже копится пыль и грязь. Хотя бы раз в месяц стирайте весь текстиль в доме - шторы, наволочки декоративных подушек, пледы, скатерти. Постарайтесь не перегружать поверхности вещами, особенно мягкими игрушками. Уберите все лишнее с пола - здесь должна стоять только мебель, большие растения и, может быть, пара красивых и функциональных корзин. Всему остальному (коробки, обувь, сумки) необходимо найти место на полках и в шкафах. Кстати, почаще разбирайте главные хранилища пыли в доме - шкафы, комоды и ящики. Вообще, чем меньше у вас вещей, тем меньше накопится пыли.

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