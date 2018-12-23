Цунами в Индонезии: число жертв резко выросло [ Редактировать ]
Число погибших в результате цунами в Индонезии возросло до 43, число пострадавших - до 584 человек, сообщает Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий.
Двое по-прежнему числятся в списке пропавших без вести. Экстренные службы оказывают помощь пострадавшим.
Сотни людей остались без крыши над головой. Стихия разрушила сотни зданий, включая несколько отелей, и повредила корабли.
BREAKING: The death toll has risen to 43 after a #Tsunami hit parts of Indonesia after the eruption of Krakatau— Global News Network (@GlobalNews77) 23 декабря 2018 г.
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Данные предоставлены по состоянию на 07:00 воскресенья по местному времени (02:00 по Киеву). В сообщении отмечается, что сбор данных еще не завершен: число жертв и размер ущерба может увеличиться.
Напомним, вечером 22 декабря на индонезийское побережье обрушилось цунами. Оно произошло в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра. Особенно от стихии пострадали индонезийские округа Панденгланг, Южный Лампунг и Серанг.
Возможной причиной цунами спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Кракатау, однако, эта версия проверяется.
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