Число погибших в результате цунами в Индонезии возросло до 43, число пострадавших - до 584 человек, сообщает Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий.

Двое по-прежнему числятся в списке пропавших без вести. Экстренные службы оказывают помощь пострадавшим.

Сотни людей остались без крыши над головой. Стихия разрушила сотни зданий, включая несколько отелей, и повредила корабли.

BREAKING: The death toll has risen to 43 after a #Tsunami hit parts of Indonesia after the eruption of Krakatau

pic.twitter.com/NyeK1fuOkb — Global News Network (@GlobalNews77) 23 декабря 2018 г.

Данные предоставлены по состоянию на 07:00 воскресенья по местному времени (02:00 по Киеву). В сообщении отмечается, что сбор данных еще не завершен: число жертв и размер ущерба может увеличиться.

Напомним, вечером 22 декабря на индонезийское побережье обрушилось цунами. Оно произошло в Зондском проливе, который разделяет острова Ява и Суматра. Особенно от стихии пострадали индонезийские округа Панденгланг, Южный Лампунг и Серанг.

Возможной причиной цунами спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Кракатау, однако, эта версия проверяется.