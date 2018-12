Число погибших в результате цунами в Индонезии возросло до 43, число пострадавших - до 584 человек, сообщает Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий.

Двое по-прежнему числятся в списке пропавших без вести. Экстренные службы оказывают помощь пострадавшим.

Сотни людей остались без крыши над головой. Стихия разрушила сотни зданий, включая несколько отелей, и повредила корабли.

BREAKING: The death toll has risen to 43 after a #Tsunami hit parts of Indonesia after the eruption of Krakatau

