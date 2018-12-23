Украинским политикам всегда сложно объединиться. "Оппозиционная платформа – За життя" - это результат работы самых рейтинговых оппозиционных политиков, в рамках которого мы будем работать над установлением мира и улучшения жизни в стране. И другим политикам стоит брать пример с этого.

Об этом заявил народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в программе "Большое интервью с большим политиком" в эфире телеканала "112 Украина".

"Любой политик в Украине, который имеет рейтинг около 10 процентов, ни на что в одиночку повлиять не может. Так выстроена украинская система власти! Я бы мог бы добиться успехов, выиграть выборы и вместе с "За життя" избраться в парламент набрав, скажем, свои 10 процентов… Но как бы я мог помочь избирателю, который требует от меня мира, восстановления экономики, повышения социальных стандартов? Небольшой фракции в парламенте для этого недостаточно. И то, что мы смогли объединиться, создать политическую силу, сплотив абсолютно разных людей – это успех, реальная работа на интересы избирателя. В Украине политики вообще сложно идут на какие-либо союзы, нас преследует проклятие "каневской четверки", но, несмотря на это, мы нашли силы, – и объединились!" - подчеркнул парламентарий.

Политик напомнил, что по результатам всех социологических опросов именно он и Юрий Бойко пользуются наибольшим доверием среди жителей юго-востока и центра Украины и это стало ключевым аргументом для объединения их политических сил.

"Оппозиционная платформа – За життя" - это единственное объединение топовых политиков. Объективно, на юго-востоке и центре страны наибольшей популярностью среди политиков пользуются оппозиционеры Рабинович и Бойко, это подтверждают все опросы.

Я, Медведчук, Бойко и Колесников долго не могли сесть за один стол, потому что уж много личного накопилось, но осознав, что для людей это важно, мы почти все пришли к выводу, что нужно сделать это ради людей... Проблема украинской политики в том, что все хотят, так сказать, "ехать на лошади впереди". Я же поступил иначе - я уступил Бойко на президентских выборах, и буду "ехать сзади", чтобы уже на парламентских выборах под первым номером вести нашу партию в новую Раду", – объяснил лидер партии "За життя".

По мнению народного депутата, претендент на президентский пост должен предложить свой вариант решения экономического и политического кризисов, а также решить "вопрос Донбасса".

"Ни Бойко, ни Рабинович, ни любой другой кандидат в президенты не идеален, но будущий президент и его команда обязаны будут сделать три ключевые вещи, которые нам под силу.

Во-первых, установить мир. Люди на Донбассе будут гибнуть, молодежь уезжать, а экономика падать, если мы не добьемся мира. В той команде, которую мы создали, есть единственный "мостик" между РФ и Украиной (и это признал Порошенко!) - Медведчук. Медведчук - часть нашей команды, он знает, как установить мир, и это наше преимущество. Если кто-то боится, что мир будет устанавливаться не на наших украинских условиях, то это не так. Главное, что он может решить этот вопрос!

Во-вторых, нужно решать экономический вопрос, вопрос тарифов, потому что мы не выживем с такими цифрами в платежках! Бойко в нашей команде будет отвечать за эту часть работы, у него есть отношения с главой Газпрома Миллером, он компетентен в этом вопросе – и сможет убрать ненужных посредников, которые получают прибыли в то время, когда украинцы отдают последнее, оплачивая коммунальные услуги.

В-третьих, следующий президент должен предложить обществу новый вариант Конституции, по которой будет жить новая Украина.Мы должны учесть мнение авторитетных украинцев в политике, культуре, науке и других сферах – и написать новый Основной закон, по которому мы будем жить и развиваться, определи, наконец, на референдуме, какую страну мы собираемся строить… За эту часть работы нашей команды буду отвечать я. Мы должны предложить украинскому народу новый вариант Конституции – плана, по которому будет развиваться страна, и это обеспечу!", – резюмировал Вадим Рабинович.

