Цунами в Индонезии: количество жертв продолжает расти [ Редактировать ]
В Индонезии продолжает расти число погибших в результате цунами. По последним данным, по меньшей мере 168 человек погибли, около 745 пострадали. Об этом сообщил официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, сообщает портал Detik.
"По информации на 13:00 по местному времени (08:00 по Киеву), общее число погибших составило 168 человек", - сообщил чиновник.
По данным издания, еще около 30 человек считаются пропавшими без вести.
Цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Как уточнил Нугрохо, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.
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