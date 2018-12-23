Астронавт NASA Дрю Фейстел, который провел на Международной космической станции 197 дней, опубликовал в своем Twitter видео с тренировки по ходьбе.

Welcome home #SoyuzMS09 ! On October 5th this is what I looked like walking heel-toe eyes closed after 197 days on @Space_Station during the Field Test experiment...I hope the newly returned crew feels a lot better. Video credit @IndiraFeustel pic.twitter.com/KsFuJgoYXh — A.J. (Drew) Feustel (@Astro_Feustel) 20 декабря 2018 г.

После продолжительного пребывания в космосе Фейстелу пришлось заново учиться ходить и привыкать к земному притяжению. На кадрах видно, что ему тяжело передвигаться, у него неуверенная походка, он часто заваливается набок. Окружающие подстраховывают его от падения.

В своем посте мужчина поприветствовал членов экипажа корабля "Союз МС-09", которые вернулись на Землю 20 декабря. "5 октября я выглядел вот так - с пятки на носок и с закрытыми глазами. Надеюсь, недавно вернувшийся экипаж чувствует себя намного лучше", - написал Фейстел.

Ранее мы писали, что в NASA показали "самую яркую комету года".