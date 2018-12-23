38 часов ожидания: на границе с Польшей образовались огромные пробки [ Редактировать ]
В связи с предрождественским периодом на въезде в Украину из Польши образовались огромные очереди, сообщила пресс-секретарь Бещадского отделения Пограничной службы Польши Эльжбета Пикор, очереди в этот период образуются ежегодно, а в этом году праздники еще и совпали с выходными.
"На четырех пограничных переходах с Украиной Подкарпатского воеводства усиливается предрождественское движение. В течение минувшей ночи пограничники обслужили 54 тысячи путешественников", - сказала Пикор.
16 часов должны ждать те, кто передвигаются легковыми автомобилями через переход Корчева - Краковец, на КПП Медика - Шегини – 8 часов.
Хоть и количество автомобилей в очереди уменьшилось, однако на пересечение границы грузовики ожидают от 27 до 38 часов.
На пограничных переходах Люблинского воеводства на пункте пропуска Гребенное – Рава-Русская грузовики на въезд в Украину ждут более 20 часов, в очереди всего 200 автомобилей. Кроме того, 400 легковушек стоят в 7-часовой пробке.
Аналогичная ситуация наблюдается на КПП Долгобычев-Угринов. Водители там ждут по 8 часов. Несколько лучшая ситуация на переходе Зосин-Устилуг, где на обслуживание необходимо ждать примерно 3 часа.
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