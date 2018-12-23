Ізраїльська армія продовжує операцію на північному кордоні країни. Військові знайшли кілька тунелів, побудованих бойовиками "Хізболли".

Всі подробиці розкаже Антон Готліб.

Масштаби операції розширили. Військовим вдалося виявити вже четвертий "атакуючий тунель". Складну інженерну споруду, вочевидь, було збудовано кваліфікованими фахівцями. Для визначення місця розташування підземних ходів задіяли систему виявлення тунелів, що вже випробували у Газі. В основі - сейсмічні датчики і пристрої для пошуку пустот під землею.

"Мета нашої операції - виявити кожен із цих тунелів до Ізраїлю і унеможливити для "Хізболли" реалізацію їхнього наступального плану із нападу на нашу країну, плану, що вони називають "Завоювання Галілеї", - розповідає Джонатан Конрікус, представник армії оборони Ізраїлю.

Операція почалася раптово, хоча готувалася багато місяців. Ізраїльська розвідка дізналася про існування секретного плану "Хізболли" із захоплення прикордонних населених пунктів. Аналітики з'ясували, що єдиний спосіб для бойовиків без перешкод проникнути в Ізраїль - під землею.

Важко уявити, що б відбулося, якби бойовикам вдалося захопити хоча б одне прикордонне селище. Втім, нічого особливо уявляти не треба. Розвідка з'ясувала - "Хізболла" мала намір захопити заручників, зокрема дітей. Для Ізраїлю це могло стати національною катастрофою. А Ліван мав би дуже сумні наслідки.

Отже армія й досі працює за умов надзвичайної ситуації в прикордонних районах, інженери безперервно шукають нові підземні ходи. В уряді кажуть, що операція триватиме до повного знищення тунелів, навіть якщо для цього знадобиться цілий рік.

"Хізболла" гадала, що копає безперешкодно. Ми знали про це і розробляли план дій. Ми тримали все в тайні і все ретельно спланували. Ми точно дотримуємося цього плану, але готові і до неочікуваних ситуацій, ми все передбачили. Операція триватиме стільки, скільки буде необхідно, поки ми повністю не позбавимо "Хізболлу" "тунельного зброї". Зараз все проходить в дуже хорошому темпі, навіть з невеликим випередженням графіку", - наголосив Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

За ситуацією спостерігають представники ООН. Ізраїль звинувачує Ліван щонайменше в неуважності - адже згідно з резолюцією Радбезу ніякої присутності "Хізболли" в цьому районі бути не може. Саме для цього було створено буферну зону - 30 кілометрів від кордону Лівану, контроль над якою покладено на Юніфіл - сили ООН в Південному Лівані.

Один із тунелів починався від спостережного пункту миротворців. Сама "Хізболла" заперечує те, що тунелі призначалися для бойових цілей, але і не говорить, для чого їх побудувала.