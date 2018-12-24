Хорватський маєток перетворили на різдвяну казку [ Редактировать ]
Чотири мільйони вогнів перетворили хорватський маєток на різдвяну казку.
Світлові тунелі, химерні фігури, святкові символи прикрашають сімейний парк Салайленд, розташований у селі Грабовниця. Усе це диво виросло з дитячої мрії господаря, який через бідність у дитинстві не мав до Різдва подарунків і прикрас. На початку двотисячних чоловік узявся розбудовувати батьківський спадок. І тепер помилуватися видовищем щороку приїздить близько десяти тисяч туристів.
"Ми запитували наших відвідувачів, чи подобається їм. І вони казали, що в захваті й спеціально приїхали подивитися на вогняне диво. Запитували, чи влаштуємо ми таке ж саме видовище наступного року. І ми пообіцяли - так, буде 100 тисяч вогнів. За ці роки ми вже вийшли на 4 мільйони вогників", - розповідає Златко Салай, господар парку.
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