У США автівка "влетіла" у церкву [ Редактировать ]
В американському місті Колумбус, штат Огайо, невідомий на автівці наскрізь протаранив стіну церкви.
Шестеро людей зазнали травм і порізів від осколків вітражів. Інцидент стався напередодні. У будівлі храму було близько сотні людей - вдвічі більше, ніж зазвичай. Усі прийшли на концерт церковного хору послухати різдвяних пісень з нагоди прийдешнього свята.
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