В американському місті Колумбус, штат Огайо, невідомий на автівці наскрізь протаранив стіну церкви.

Шестеро людей зазнали травм і порізів від осколків вітражів. Інцидент стався напередодні. У будівлі храму було близько сотні людей - вдвічі більше, ніж зазвичай. Усі прийшли на концерт церковного хору послухати різдвяних пісень з нагоди прийдешнього свята.