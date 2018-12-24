Трамп призначив нового керівника Пентагону [ Редактировать ]
Американський президент назвав нового очільника Пентагону.
Із 1 січня виконувачем обов'язків міністра оборони США стане нинішній перший заступник голови відомства Патрік Шанахан, - про це Дональд Трамп повідомив у своєму Twitter.
Шанахан працював у Пентагоні від березня минулого року. Доти він був старшим віце-президентом корпорації Boeing.
Чинний голова оборонного відомства Джеймс Меттіс у четвер оголосив про свою відставку через розбіжності в поглядах на зовнішню політику з Трампом.
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