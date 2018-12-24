Американський президент назвав нового очільника Пентагону.

Із 1 січня виконувачем обов'язків міністра оборони США стане нинішній перший заступник голови відомства Патрік Шанахан, - про це Дональд Трамп повідомив у своєму Twitter.

Шанахан працював у Пентагоні від березня минулого року. Доти він був старшим віце-президентом корпорації Boeing.

Чинний голова оборонного відомства Джеймс Меттіс у четвер оголосив про свою відставку через розбіжності в поглядах на зовнішню політику з Трампом.