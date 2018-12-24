Собака і білий ведмідь заприязнилися на Алясці.

Знайомство і розваги тварин зафільмував господар пса. На відео собака уважно обнюхує ведмежа, а тоді починає бігати навколо нього і запрошувати до забавляння. Ведмідь виявився вельми добродушним і погодився розважити чотирилапого грою "у квача".