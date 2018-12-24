На Алясці подружилися ведмідь і собака (відео) [ Редактировать ]
Собака і білий ведмідь заприязнилися на Алясці.
Знайомство і розваги тварин зафільмував господар пса. На відео собака уважно обнюхує ведмежа, а тоді починає бігати навколо нього і запрошувати до забавляння. Ведмідь виявився вельми добродушним і погодився розважити чотирилапого грою "у квача".
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