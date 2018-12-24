Ученые из коллаборации Northwestern Medicine (США) разработали успешный метод лечения детской лейкемии. Исследователи выявили механизм, способствующий превращению белых клеток крови в злокачественные, и нашли способ заблокировать его, пишет "Лента.ру".

Прежде чем подтвредить свою гипотнезу, специаоисты провели эксперимент с участием грызунов. Как известно, некоторые формы лейкоза возникают из-за мутаций в гене, который кодирует белок MLL- гистонметилтрансферазу, являющуюся регулятором активности большого количества генов. Ученые выяснили, что одну из ключевых ролей в развитии заболевания играют таспаза-1 и казеин киназа 2 - молекулы, вызывающие распад нормальных форм гистонметилтрансфераз.

Оказалось, что если заблокировать активность казеин киназы 2 с помощью лекарственных препаратов, то фермент таспаза-1 не сможет расщепить MLL. Нормальные формы белка становятся стабильными, связываются с хроматином и вытесняют из него MLL-химеры. Опыты на мышах, в злокачественных клетках которых производится химерный белок MLL-AF9, показали, что ингибирование казеин киназы останавливает прогрессирование лейкемии.

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