В поезде на женщину упала полка с пассажиром [ Редактировать ]
В поезде "Киев-Рахов" на женщину упала верхняя полка с пассажиром. В результате инцидента украинка получила серьеные травмы. В частности, потерпевшую госпитализировали с раздробленным тазом в больницу Тернопольской области. Об этом сообщила дочь пострадавшей Светлана Полякова на своей странице в Facebook.
"22.12.2018 г. в поезде 357К Киев-Пасс. - Рахов произошел несчастный случай с моей мамой Поляковой Надеждой Васильевной,1960 г.н., на которую ночью, когда она отдыхала упала вторая полка в вагоне, с женщиной которая тоже отдыхала. Маму срочно доставили в Тернопольскую областную больницу, сделали МРТ, и предварительно прооперировали (раздроблены пах и таз на куски)", - написала девушка.
Женщина получила тяжелые травмы Фото: Facebook
Светлана отметила, что семья обратилась с жалобами в Страховую компанию "Арсенал" и "Укрзализныцю". Однако, что будет с компенсацией так и неизвестно.
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