Цунами в Индонезии: количество жертв продолжает расти [ Редактировать ]
В результате цунами в Индонезии 23 декабря погибли по меньшей мере 373 человек, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Индонезийское агентство по смягчению последствий стихийных бедствий.
Также сообщается, что пострадали 1459 человек и 128 считаются пропавшими без вести.
"В некоторые районы, которые ранее были труднодоступны из-за разрушенных дорог, смогли добраться офицеры службы и тяжелая техника. Это привело к росту числа подтвержденных жертв", - говорится в заявлении организации.
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