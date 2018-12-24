В результате цунами в Индонезии 23 декабря погибли по меньшей мере 373 человек, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Индонезийское агентство по смягчению последствий стихийных бедствий.

Также сообщается, что пострадали 1459 человек и 128 считаются пропавшими без вести.

"В некоторые районы, которые ранее были труднодоступны из-за разрушенных дорог, смогли добраться офицеры службы и тяжелая техника. Это привело к росту числа подтвержденных жертв", - говорится в заявлении организации.

Ранее власти Индонезии объявили новую угрозу цунами.