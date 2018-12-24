Бойовики обстріляли з мінометів укріплення армійців у районі Кряківки [ Редактировать ]
Жодного ворожого пострілу не пролунало протягом минулої доби на фронті. Утім уже сьогодні бойовики знову порушили перемир'я.
З гранатометів та кулеметів били по українських позиціях у районі Пісків, Кам'янки, Водяного і Тарамчука. На Луганському напрямі окупанти обстріляли з мінометів укріплення армійців у районі Кряківки та атакували наші позиції біля Новоолександрівки.
Минулося без втрат.
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